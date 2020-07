La plateforme française Qobuz échappe à la crise

Qobuz a constaté une hausse des téléchargements sur sa plateforme avec une augmentation de 88% en avril, 63% en mai et 55% en juin par rapport à l'année dernière. L'entreprise nota aussi Une hausse des périodes d'essais d'abonnement de 55% en avril, 37% en mai et également 37% en juin par rapport à 2019 tout comme une augmentation du nombre moyen d'heures de consommation par abonné. On observe une hausse de la volumétrie de 24% en matinée et de 20% l'après-midi entre le mois ayant précédé le début du confinement et le mois qui a suivi. Autre tendance : une large consommation des genres musicaux "Classique" et "Jazz" (en streaming, le classique est le genre le plus écouté, passant même en France, devant le Rock. Et, en ce qui concerne le téléchargement, le classique garde sa première place et creuse l'écart avec le Rock)