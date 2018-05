La musique passe aussi par le téléphone

Parmi les internautes qui se rendent quotidiennement sur les sites et apps de musique, plus des deux tiers (69% - 4.1 millions d’individus) utilisent exclusivement leur mobile. 52.3 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet en février 2018, soit 83.5 % de la population française de 2 ans et plus. En moyenne, 42.6 millions d’internautes se sont connectés à Internet chaque jour, soit 67.9 % de la population française. Parmi les internautes quotidiens, plus d’1 sur 10 (11.5%) utilise les trois écrans (ordinateur, mobile, tablette). Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par personne est en moyenne de 38 minutes sur ordinateur et de 41 minutes sur mobile.