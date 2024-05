"La musique… Quelle Histoire !", un nouveau podcast d’Europe 1

Dans ce nouveau rendez-vous intitulé, "La musique… Quelle Histoire !", Joe Hume revient sur ces moments qui ont fait la petite et la grande histoire de la scène musicale française et internationale, des anecdotes les plus classiques aux plus inavouables.

Un podcast, réalisé par Kevin Housty et produit par Sébastien Guyot, qui plonge les auditeurs dans les archives, raconte les concerts d'anthologie ou les épopées de groupes artistiques emblématiques ou oubliés pour découvrir ou redécouvrir avec passion l'Histoire de la musique, toute la musique. De David Bowie à Nina Simone, de Michel Polnareff à Véronique Sanson, Joe Hume embarque avec lui les auditeurs dans "un voyage musical passionnant".