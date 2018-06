La monétisation des podcasts au programme du PodcastDay

En un peu plus de 3 ans, Acast a lancé au Royaume-Uni et signé et retenu les éditeurs les plus respectés de l’Economist, The Guardian à Vice. Acast a également lancé un grand nombre de podcasts indépendants. En cours de route, il y a eu des défis, des opportunités, de nombreuses premières dans les médias, alors que les marques affluent dans cet espace pour comprendre comment mieux atteindre ce public hautement désirable et difficile à atteindre. Ce sera une session courte et amusante sur l’industrie du podcast au Royaume-Uni, comment elle s’est avérée financièrement viable pour les créateurs de contenu, et comment nous voyons l’espace se développer dans le futur.