La méthode Sonia Parent

Sonia Parent commercialise RVM dans les Ardennes. Elle aime la vente et le goût du challenge. Ses 26 années d’expérience radio en matière de gestion et d’encadrement commercial lui permettent de manager et de former efficacement ses deux collaborateurs, ce qui offre à la station une belle progression du chiffre d’affaires en 2024, dans la bonne humeur.