La matinale de M Radio en direct de Lyon

Patrick Fiori (dont le duo avec Soprano "Chez nous" est actuellement diffusé sur M Radio)ainsi que Tina Arena accompagneront les auditrices et auditeurs pendant cette émission et interpréteront plusieurs de leurs tubes. Avant cela, les lyonnaises et les lyonnais peuvent venir assister au Grand Réveil en s’inscrivant par mail à legrandreveil@mradio.fr M Radio annonce que Le Grand Réveil sera à Marseille en mai prochain avec Amir et Slimane puis en juin à Paris, pour des émissions spéciales, toujours en direct et en public.