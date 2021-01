La matinale de France Bleu Limousin arrive sur France 3

France Bleu promet une matinale filmée d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée en Limousin avec des infos locales toutes les 15 minutes, des points météo réguliers et de l’interactivité… Au programme notamment de nombreuses chroniques quotidiennes comme "La nouvelle Éco" à 07h16, "Limousins du bout du monde" à 07h46, "Les Circuits courts de France Bleu Limousin" à 07h55 ou encore "L’invité de France Bleu Limousin" à 08h15.

France Bleu Limousin est la douzième et dernière station locale en date de France Bleu à voir sa matinale filmée et diffusée sur France 3. Dès le premier semestre 2021, une dizaine de nouvelles stations seront mises à l’antenne. D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.