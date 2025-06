La grande famille de RTL pleure Philippe Labro

Philippe Labro, monument de la radio française et visage historique de RTL, s’est éteint à 88 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le paysage médiatique. Journaliste à l’enthousiasme communicatif, il a exercé sa plume dans de nombreuses rédactions, de France Soir à Paris Match en passant par Le Figaro, avant de rejoindre RTL en 1979 où il a été directeur des programmes puis vice-président jusqu’en 2000. Passionné de radio, il a incarné la voix de la station et contribué à son essor pendant plus de deux décennies, donnant à RTL ses lettres de noblesse.

La direction de RTL exprime sa profonde émotion et présente ses condoléances à la famille et aux proches de Philippe Labro, auquel la station rend hommage tout au long de la journée et dans les prochains jours.