La forêt Champagne FM s'enracine dans la Marne

C'est la parcelle d'Odile et Pascal à Givry-lès-Loisy dans la Marne qui accueillera les 2 000 arbres de la forêt Champagne FM. "Nico Super-Héros" et toute l'équipe de la radio seront sur place mercredi 4 mars pour une émission spéciale de 9h à 16h et pour participer à la plantation des premiers arbres. À terme ce sont 800 chênes, 600 hêtres et 600 charmes qui s'élanceront de terre et formeront la forêt Champagne FM. Plusieurs artistes comme Jenifer, Claudio Capéo et Yannick Noah ont soutenu cette initiative. C'est également le cas pour le groupe Tryo qui sera d'ailleurs présent le 4 mars prochain à Givry-lès-Loisy pour participer aux premières plantations.





"L'écologie est une des préoccupations premières des auditeurs" a insisté Thierry Steiner, directeur général de Champagne FM "et en tant que radio de proximité nous ne voulions pas nous contenter d'en parler, nous nous devions d'agir sur le territoire. Cette forêt est un cadeau aux générations futures de la région".