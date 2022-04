La consommation radio des dirigeants de TPE

Pour 92% des dirigeants de TPE, le divertissement est essentiel à leur équilibre personnel, et près de 7 dirigeants de TPE sur 10 ont le moral lorsqu’ils écoutent des émissions de divertissement. Un élément structurant dans l’efficacité publicitaire puisque 2 Français sur 3 ont plus envie d’acheter quand la publicité est diffusée dans un contexte de divertissement. Pour se distraire, 74% des patrons de TPE écoutent des radios musicales. La radio les accompagne également dans leurs déplacements puisqu’ils sont 56% à l’écouter le plus souvent en voiture.

Ainsi, grâce à ce contexte éditorial de divertissement, NRJ Global se positionne comme la première offre radio de France auprès des dirigeants de TPE, 57% écoutent au moins une radio du groupe NRJ, 64% pour les dirigeants de TPE 25-59 ans.