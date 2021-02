La barre des 100 millions de podcasts écoutés à nouveau franchie

L’intérêt des Français pour les podcasts est toujours aussi marqué en ce début d’année. La consommation mensuelle de podcasts affiche une croissance soutenue en janvier avec plus de 100 millions de titres écoutés en streaming ou téléchargés sur le plan international, soit 5.4 millions de plus qu’il y a un an. Depuis la France métropolitaine et les DOM, 78.3 millions de podcasts ont été téléchargés ou écoutés en janvier dernier.France Inter (25 692 000), France Culture (18 808 000) et RMC (18 046 000) sont dans le trio de tête. BFMTV (172 000), FIP (132 000) et RTL2 (131 000) referment le classement.Les résultats sont visibles ci-dessous ou téléchargeables ICI