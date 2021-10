La Transat Jacques Vabre sur France Bleu Normandie

Le départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre sera à vivre le dimanche 7 novembre de 12h à 14h sur France Bleu Normandie, France Bleu Cotentin, France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Loire Océan, France Bleu Nord et France Bleu Picardie.

Cette année, France Bleu proposera aussi à ses auditeurs de devenir un skipper sur la Transat Jacques Vabre virtuelle. Ils pourront prendre le départ sur Virtual Regatta avec un Imoca aux couleurs de France Bleu. Le jeu en ligne Virtual Regatta leur permet de participer à la course avec leur propre bateau au plus près des conditions réelles. Dix participants par radio (France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure), France Bleu Normandie (Calvados/Orne) et France Bleu Cotentin) seront retenus après avoir complété le formulaire en ligne. Des bons d’achat de 500, 250 et 100 euros seront à gagner.