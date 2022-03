La Skol Radio devient formation certifiante

Avec un taux d’insertion qui frôle les 80% chaque année, la formation a convaincu son monde : "nous avons la confiance de nombreuses associatives, mais aussi des radios commerciales et maintenant du réseau France Bleu, qui apprécient la compétence et la polyvalence de nos stagiaires. Cette certification ne va donc pas bouleverser les choses mais c’est un plus pour nos stagiaires en termes d’estime de soi, de reconnaissance. Ça nous offre aussi en tant qu’organisme de formation de nouvelles possibilités : les formations seront accessibles via le CPF, compte personnel de formation, ou encore par un parcours de VAE" explique Sylvain Delfau.

La prochaine session démarrera le mardi 3 janvier 2023.