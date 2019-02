La Scam plaide pour un fonds de soutien à la création radiophonique

"Quelques aides existent, telles les bourses et les Prix de la Scam par exemple, mais elles sont artisanales au regard des attentes d’un secteur en pleine ébullition. La radio, média dans lequel les Français et les Françaises ont le plus confiance, nécessite un soutien affirmé dans la création, l’écriture, la production, la diffusion et l’innovation" explique la Scam. "La radio, seul art qui ne soit pas aidé en propre par la puissance publique, a besoin d’un Fonds de création sonore porté par le ministère de la Culture".Les propositions formulées par la Scam dans son document "Plaidoyer pour un fonds d’aide à la création sonore" sont des pistes de réflexion qui doivent faire l’objet d’une concertation plus poussée entre les différentes parties prenantes sous l’égide d’une mission exploratoire du ministère de la Culture.Une étude réalisée en juin 2018 et intitulée "Plaidoyer pour un fonds des nouvelles écritures sonores" est consultable ICI