La Région Bretagne lance le podcast Demi-sel

C’est la première fois qu’une institution comme la Région Bretagne fait appel au podcast natif pour faire connaître et valoriser son terroir : "Nous avons souhaité donner la parole à des producteurs locaux et des acteurs de la gastronomie bretonne. Nous souhaitions utiliser un nouveau format avec un contenu plus posé. Le format proposé par Calliopé nous a permis de sortir des sentiers battus et de traiter le sujet de façon moins institutionnelle et moins technique" a expliqué la Direction de la Communication de La Région Bretagne.

Cette série de podcasts n’a pas vocation à mettre en avant une offre politique ou touristique. Elle s’adresse avant tout aux bretons et amoureux de la Bretagne.