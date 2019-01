La Radio du Salon de la Radio émettra en DAB+ à Paris

En 2019, La Radio du Salon de la Radio émettra, en direct, en audio et en vidéo, son programme le jeudi 24 entre 10h et 18h, le vendredi 25 de 10h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 15h. En dehors de ces créneaux horaires, la radio rediffusera principalement des vidéos en lien avec la radio et qui sont actuellement proposées sur le site ConnectOnAir.com.

Par ailleurs, La Radio du Salon de la Radio retransmet quelques événements en lien avec la nouvelle édition du Salon de la Radio et de l’Audio Digital : la Keynote d’ouverture (le jeudi 24 à 10h30), la cérémonie des Grands Prix de la Radio (le jeudi à 18h00), la cérémonie des Jeunes Talents de la Radio (le vendredi 24 à 17h00), ainsi que la conférence de clôture (le samedi à 15h00).