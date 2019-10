La RTS rend hommage à Colette Jean

Elle a tenu son premier micro à la Radio Suisse Romande pour interpréter l’une des chansons qu’elle avait écrites. La fraîchement débarquée de France, Colette Jean, a ainsi commencé sa carrière radiophonique, il y a plus de 60 ans. Avec "Allo Colette", dès 1948, l’animatrice donnait chaque dimanche rendez-vous pendant deux heures aux Romands avec un style et un débit uniques. "La trouvaille, ça été de donner la parole à l’auditeur. En choisissant son disque préféré, il faisait de la radio" confiait-elle dans une émission TV à Jean-Louis Roy en 1997. Elle gardera de cette émission : "Un mélange d’attendrissement, de joie et de tout ce que j’ai reçu des auditeurs". Colette Jean a pratiqué toute la gamme des émissions radiophoniques, dont les émissions pour enfant ou "Cœur à Cœur".



Elle a aussi joué des rôles pour la télévision, et continué à chanter à chaque fois que l'occasion se présentait. En tant que journaliste, elle a réalisé des reportages pour l’émission "Carrefour", notamment.