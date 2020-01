La RTS mène son plan d'économies sans licenciement

La RTS s’est efforcée de minimiser autant que possible les effets de cette mesure sur les conditions de travail et de vie de son personnel et sur son offre de programmes. Elle devra néanmoins supprimer 22.8 postes de travail. Aucun licenciement ne sera prononcé. La suppression se fera par le non-remplacement de postes vacants et par des retraites anticipées. Les émissions concernées par ce programme d'économies sont des émissions diffusées en dehors des heures de grande écoute ou qui impactent le moins possible le public. Elles ont été annoncées en octobre dernier. En parallèle, et malgré les économies réalisées, la RTS va poursuivre en 2020 le renouvellement de son offre pour s’adapter à l’évolution des usages du public.



L'entreprise suisse va pour cela lancer des nouveaux programmes, notamment dans les domaines de la culture, de l’information et à destination du jeune public.