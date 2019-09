La RTS a choisi StudioTalk pour téléviser ses émissions radio

"Nous avions besoin de franchir un nouveau cap, avec Forum, et nous cherchions une solution qui puisse nous proposer depuis la même interface tous les outils nécessaires pour faire de la télévision. StudioTalk a répondu à cette attente" souligné Stéphan Mahrer, responsable mise en image des productions radio chez la RTS. Afin d’enrichir l’expérience des utilisateurs sur Internet et sur les réseaux sociaux, il était important pour la RTS de filmer ses émissions radio les plus importantes, à savoir "La matinale" et "Forum". En utilisant StudioTalk, la RTS s’est dotée d’un outil qui leur permet de créer de vrais talkshows diffusés sur leur site, sur les réseaux sociaux et surtout en télévision.