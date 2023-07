La RTBF rassemble plus d’un million d’auditeurs

Sur la saison en cours, Classic 21 (356k, +4.6%) et Tipik (179k, +4.4%) progressent en reach quotidien, et toutes les radios de la RTBF engrangent davantage d’auditeurs hebdomadaires, à l’exception de VivaCité qui reste relativement stable (907k, -0.9%). Notons que sur la dernière vague, Viva+ continue de s’installer dans le paysage avec 81 000 auditeurs hebdomadaires et une PDA non négligeable de 1.4%. Outre l’écoute linéaire, le replay d’antenne et les podcasts occupent une place de plus en plus importante dans le paysage audiovisuel.

Les matinales de VivaCité et de La Première se portent bien. Sur la saison en cours, La Première est ainsi leader sur Bruxelles avec 15.9% de PDA tandis que VivaCité est leader en Wallonie avec 19.3% de PDA.