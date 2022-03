La Paris Radio Show célèbrera la fin de saison

Après deux années de disette pour les professionnels de la radio et de l'audio digital, le Salon de la Radio revient beaucoup plus tôt que prévu avec quelques changements. L'événement annuel, qui se tenait habituellement en début d'année, change de quartier général et s'installera pour les 3 prochaines années à la Seine Musicale, sur l'Île Seguin à Boulogne-Billancourt.Changement de dates également : désormais, celui qu'il faut désormais appelé le "Paris Radio Show" se déroulera, au début du mois de juin et marquera à sa manière la fin de la saison. La nouvelle mouture se déroulera durant deux journées, les 2 et 3 juin 2022, avant de retrouver un rythme de 3 jours intenses, dès l'année 2023. Ainsi, cette version PopUp du Paris Radio Show est une version allégée du Paris Radio Show prévu à l'origine en 2021.