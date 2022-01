La Nouvelle-Aquitaine dénonce des "propos excessifs"

"Pourquoi passer sous silence les solutions qui ont été apportées, les emplois associatifs qui ont été préservés et les nombreux échanges qui ont eu lieu pour trouver de nouveaux modes d’accompagnement (il reste 150 emplois associatifs sur lesquels la Région travaille pour trouver des solutions en partenariat avec les collectivités et l’État) ? Des structures concernées sont prêtes à témoigner" précise la Région Nouvelle- Aquitaine.

Pour la collectivité : "il ne s’agit en aucun cas de la fin d’une subvention mais de la fin d’une convention de 5 ans, qui a été prolongée d’un an en raison de la crise Covid. C’est donc une fin "naturelle" d’une convention qui allait prendre fin au 31 décembre".