La Maîtrise de Radio France lance son recrutement

Placée sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin, avec une équipe pilotée par deux directeurs musicaux adjoints (Marie-Noëlle Maerten, responsable du site de Paris et Morgan Jourdain, responsable du site de Bondy), 30 enseignants et chefs de choeur. La Maîtrise est le lieu de l'excellence musicale dans des établissements scolaires de haut niveau où se joue l'épanouissement personnel, artistique et collectif des élèves.

Chaque année, 30 enfants sont recrutés sur audition après sélection du dossier : 15 à Paris – sur sélection nationale (parmi lesquels jusqu’à 40% sont issus des régions) et 15 à Bondy – recrutés notamment dans les écoles classées en réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) des quartiers nord de Bondy.