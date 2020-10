La Maison ronde se transforme en Maison Blanche

Pour assurer ce dispositif d’envergure et compléter l’offre des rédactions des antennes, la rédaction internationale mobilise une équipe de 13 personnes sur place à travers le pays, mais aussi à Paris, coordonnée par Jean-Marc Four, directeur de l’information internationale depuis Washington : Grégory Philipps (correspondant Radio France, chef du bureau de Washington), Franck Mathevon (chef du pôle monde de la direction de l’information internationale, depuis New York), Claude Guibal et Benjamin Illy, en renfort pour suivre au plus près les campagnes de Joe Biden et de Donald Trump. S'ajoutent 6 journalistes envoyés spécialement pour le suivi de la campagne à travers le pays, de New York à Los Angeles ainsi que 3 journalistes à Paris dédiés au suivi de la soirée électorale sur les antennes numériques de Radio France. Cette équipe sera renforcée à l’approche du scrutin par des reporters de franceinfo, France Inter et France Culture.