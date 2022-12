La Maison de la Radio et de la Musique achève sa réhabilitation

Le projet de réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique se démarque par son ampleur et les contraintes techniques auxquelles il a été soumis. En gardant l’apparence et l’âme originelles du bâtiment inauguré en 1963, la Maison a été modernisée sur les plans technique, avec une remise aux normes du bâtiment, mais aussi technologique. Pour Radio France, le chantier de la réhabilitation a été l’opportunité de garantir et renforcer l’excellence de ses productions radiophoniques en modernisant ses moyens de production et ses studios, en phase avec les usages contemporains.

Les équipes de la réhabilitation ont également relevé le défi de réaliser l’intégralité de ce projet sur une surface de 90 000 m², le tout en "site occupé", faisant cohabiter quotidiennement travaux et productions sonores sans incidence sur la qualité des contenus produits.