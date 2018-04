La Lettre Pro de la Radio n° 99 vient de paraitre Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio est disponible depuis ce vendredi 6 avril. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et... bien plus encore.

"J’ai une liberté absolue à France Inter"

Elle décortique les médias depuis 4 ans sur la radio généraliste du service public. Sonia Devillers est devenue, en quelques saisons, l’une des voix qui font le succès de la station. Sans concession, elle reçoit les grandes personnalités du petit monde médiatique dans son émission "L’instant M" à 9h40 du lundi au vendredi. Cette journaliste issue de la presse écrite est tombée amoureuse du micro qu’elle ne lâche plus depuis 10 ans. Interview.



La plus vieille émission de rap de la FM

Lancée en 1998 dans un format qui n'a jamais changé depuis, "Planète Rap" est ancrée en première partie de soirée sur Skyrock. Fred Musa reçoit un artiste, qui accompagne les auditeurs pendant toute une semaine, à raison d'une heure chaque soir. Un concept unique au monde, qui réunit près de 300 000 auditeurs. Sans compter les internautes qui créditent l'émission de 45 millions de vues YouTube en février.

Pourquoi les radios organisent-elles des concerts ?

Qu'ils soient gratuits ou payants, en format intimiste devant seulement une poignée d'auditeurs ou en format géant, en plein air, avec des milliers de personnes, l'organisation de concerts privés et de plateaux multi-artistes est devenue incontournable pour les radios musicales. De nombreuses stations, nationales ou locales, mettent sur pied des événements aux quatre coins de la France. Nécessité pour garder son audience ou stratégie de communication pour soigner son image de marque ?



100% de changements…

Après une année de réflexion, la radio régionale 100% a décidé de tout changer. Vraiment tout. De l’analogique, la station d’origine tarnaise passera tout prochainement au tout numérique. Une occasion, comme il se doit, de fêter l’obtention d’une nouvelle fréquence sur Toulouse. Tour du propriétaire, avec son cofondateur, Olivier Fabre.

Et plein centre pour Flash FM !

Leader sur Limoges, la radio Flash FM profitera du mois d’avril pour franchir un grand cap : Pascal Thomas, le gérant, et ses équipes s’installeront en effet en plein centre-ville. Un véritable bon en avant pour une station qui continue, année après année, de progresser. La technique, elle non plus, ne sera pas oubliée. Gros coup de lifting chez Flash que vous propose de découvrir La Lettre Pro de la Radio.



Zoom sur les radios d’Auvergne-Rhône-Alpes

La Lettre Pro de la Radio propose une série de focus sur les radios locales des différentes régions de France. Lyon, chef-lieu de la région est l’une des villes où il y a le plus grand nombre de radios locales, 19 radios commerciales et associatives. Ici, on aime la radio locale : de Radio Scoop à Radio Mont-Blanc en passant par Radio Festival. Zoom sur ces différentes radios. Leur histoire, leur actualité.

Le DAB motive les radios normandes

Huitième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel, après Toulouse, Dijon, Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, Nancy, direction Caen. Les 12 CTA en métropole et 4 en outre-mer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles.



VIA, le codec portable de chez Tieline

Rien de plus simple pour faire une émission en extérieur, aussi simple qu’un appel téléphonique. L'animateur ou le journaliste, présent en dehors du studio, allume son codec et le connecte en appuyant sur une seule touche de l’écran tactile couleur. Rien n’est plus simple. Le reportage sur le terrain devient si facile. La marque Tieline a bien compris que la flexibilité est primordiale pour les événements délocalisés.



Assistants vocaux, la radio du futur

Google, Amazon, Apple... Déjà lancés aux États-Unis, les assistants vocaux cartonnent. Mais parviendront-ils à pénétrer le marché radiophonique français et modifieront-ils la façon d’écouter la radio ? La Lettre Pro de la Radio est partie enquêter sur ces nouvelles technologies au contact de plusieurs spécialistes du domaine dans les stations.



Non, le digital ne va pas tuer la radio

Nos stations de radio vont-elles mourir, englouties par la vague du digital qui s’abat, depuis quelques années, sur les médias ? La presse écrite est submergée depuis 20 ans et commence à s’en remettre après de profonds bouleversements. Si les radios du monde entier voient leur audience s’effriter et vieillir inexorablement, les nouveaux outils digitaux permettent aux marques de radio de toucher un nouveau public. Encore faut-il qu’elles saisissent cette chance…

Le b.a.-ba du DAB+

En 2018, l'industrie radio est à un tournant de son histoire. Près de 35 ans après les premières autorisations accordées aux "radios libres" pour diffuser en FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne un coup d'accélérateur au déploiement du DAB+. Au-delà d'un nouveau canal de diffusion, comme internet en son temps, la technologie de la Radio Numérique Terrestre vient bousculer le paysage radiophonique français.



"OK, Alexa, trouve-moi des auditeurs" par Monsieur Radio

Quoi? Vous n’étiez pas aux Radiodays Europe ? Franchement, ce n’est pas en boycottant une manifestation réglée au millimètre que vous allez augmenter vos DEA, PDA et autres QHM… Savez-vous ce que vous avez manqué pour la modique somme de 800 euros ? La manifestation a été officiellement lancée par Alexa. Ne vous y trompez pas, Alexa n’est pas une grid girl. C’est une intelligence artificielle.

Les 7 fondamentaux de la commercialisation radio

Face à la routine du quotidien, la pression des objectifs, les difficultés sur le terrain, les nouvelles attentes des annonceurs, il est bon de faire le point sur votre méthode de vente. Une piqûre de rappel sur les fondamentaux est toujours salutaire. Mais il est aussi nécessaire de bien mesurer l’évolution du marché publicitaire et d’adapter, de faire évoluer votre démarche commerciale.



HighConnexion innove de nouveau

C’est une proposition complète que met, désormais, HighConnexion à disposition des radios : un jeu SMS, un formulaire de prise de coordonnées sécurisées, des invitations personnalisées et dématérialisées sur mobile ou imprimables contrôlées à l’entrée via les douchettes fournies par le lieu de réception ou via une application mobile développée et fournie par HighConnexion. La société se positionne plus que jamais comme l’un des premiers prestataires à proposer une offre globale d’accompagnement aux médias, dans leur monétisation, recrutement et stratégie digitale…

Et aussi...

