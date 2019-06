La Lettre Pro de la Radio n° 112 vient de paraitre

Du son à l’image : le cas de France Bleu

France Bleu et France 3 ont annoncé que toutes leurs matinales seraient communes d’ici à 2022. Alors que les expérimentations ont démarré en janvier 2019 avec France Bleu Azur et Occitanie sur France 3 Côte d’Azur et Midi-Pyrénées, cinq syndicats de Radio France

demandent la suspension du projet. Au-delà des polémiques, nous avons rencontré le responsable des programmes de France Bleu Azur, Cédric Conca, pour revenir sur les premiers mois tests.



Monsieur Radio : "C'est par ici la sortie"

Ça sent la fin de saison pour Monsieur Radio. Et pas que pour Monsieur Radio. Qui sera là en septembre prochain ? On ne parle pas de ceux qui font et défont le mercato, mais bien de ceux qui font le "gruppetto". De jeunes professionnels à l’avenir très incertain ! Ainsi va la radio…



Un ton pour tout

La librairie sonore RFI Instrumental propose aux professionnels de l’audiovisuel plusieurs milliers de musiques d’illustration, de tous styles et provenant du monde entier. Depuis 2007, cette bibliothèque fournie ne cesse de s’étoffer. Radios, télévisions, réalisateurs de films ou youtubeurs viennent faire leur marché et les compositeurs sont toujours plus nombreux à proposer leurs oeuvres.