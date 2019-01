La Lettre Pro de la Radio n° 108 vient de paraitre À événement spécial, numéro spécial. L'équipe de La Lettre Pro vous propose un numéro consacrée en grande partie au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Et comme chaque mois, un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, DAB+ et fréquences, classements, audiences,… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et... bien plus encore.

Ici, on aime toujours la radio

Point d'orgue de la saison radiophonique, le Salon de la Radio et de l'Audio Digital s'est imposé comme le rendez-vous immanquable et incontournable, comme le lieu de rencontre de toute l'industrie et comme l'événement aux dimensions désormais européennes. Les trois journées et soirées qui promettent de célébrer la radio sous toutes ses formes.



Salon de la Radio : les nouveautés 2019

Du digital, de la création, de l’innovation, de la musique et de la pub. Voici en résumé les nouveautés de l’édition 2019 du Salon de la Radio qui a lieu ces 24, 25 et 26 janvier, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Plus de 150 exposants sont annoncés, dans différents espaces thématiques, dont plusieurs inédits. Petite revue des nouveautés, avec Philippe Chapot, le directeur du Salon.

Radiophoniquement ibérique

Au-delà des Pyrénées, les professionnels de la radio développent, souvent sous le soleil, un paysage radiophonique caractéristique. En Espagne, on compte plus de 1 800 radios et au Portugal, c'est la radio commerciale qui domine. Tour d'horizon, forcément non exhaustif, de Barcelone à Porto et de Bilbao à Malaga.



Un hackathon pour réinventer l’audio digital

Au coeur du Salon de la Radio, Rebounce Audio est un événement qui réunit un collectif de volontaires désireux de collaborer à la création de nouveaux projets et concepts au service du développement de la radio et de l’audio digital. Si le podcast a déjà chamboulé le rapport de l’auditeur vis-à-vis de la radio, ce n’est probablement que le début. Le meilleur reste à venir, à condition de l’inventer.



Souriez, vous êtes filmés

Ce n'est que le début, diront certains. Ils n'ont pas tout à fait tort. Ce n'est plus de la radio, diront d'autres. Ils n'ont pas tout à fait raison. Dans tous les cas, les transformations que subit la radio depuis la dernière décennie engagent les uns et les autres dans un profond changement de la façon de fabriquer les programmes. Panorama des quelques tendances dans les studios avec Fabrice Gauthier, dirigeant de Broadcast-associés.



Karl Zéro : le retour de l’électron libre

Longtemps absent des antennes radio, Karl Zéro est de retour, en pleine forme, depuis le 7 janvier sur Europe 1. Là où Hanouna, Sublet et Boccolini n’ont pas convaincu, il est peut-être l’atout caché de Laurent Guimier pour redresser l’audience d’une case très concurrentielle. Mais l’ancien présentateur du Vrai Journal de Canal +, masqué de ses indéboulonnables lunettes noires, n’a pas l’air effrayé. Il persiste et signe… d’un Z qui veut dire Zéro !



Lagardère : virtualisation audio sur IP inédite

En quelques mois, fin 2018, les stations de Lagardère - Europe 1, Virgin Radio et RFM - ont vécu une véritable innovation technologique dans leurs nouveaux locaux, rue des Cévennes dans le 15e arrondissement, après avoir quitté leur siège historique, devenu obsolète, rue François 1er. Qui aurait pu imaginer que cet ancien immeuble de Canal Plus, en jachère depuis un moment, deviendrait en un temps record un modèle de virtualisation Audio sur IP en France ?



La radio en public

La proximité : maître mot des radios, qu’elles soient locales ou nationales. Et quoi de mieux pour répondre à cet objectif que d’être proche physiquement. Aujourd’hui, les radios misent sur les émissions en public, qu’elles soient en plateau ou en extérieur. Surtout qu’aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de frein technique. Un micro, une console, des enceintes, une liaison internet et le tour est joué !



Le 13 février, on fête la radio

Dans quelques jours, l'Unesco célébrera la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Et à ses côtés, forcément, les radios elles-mêmes accompagnées de leurs auditeurs. Chaque année, il s'agit de mettre en avant le rôle de la radio, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. Les radios du monde entier sont invitées à se joindre à l'événement.



Quid des grandes et moyennes ondes ?

Les éditeurs avaient manifesté un semblant de regain d’intérêt pour les ondes moyennes au début des années 2000. Il faut dire qu’à l’époque, la saturation de la bande FM ne laissait que peu d’espoir aux radios d’étendre leur diffusion. Aujourd’hui en Europe, les ondes moyennes ne sont plus que très peu exploitées. Et le développement du DAB+ pourrait bien porter l’estocade finale à un mode de diffusion d’un autre âge… pour la radio, en tout cas.



Musique : des chiffres et des titres

Le bilan musical 2018 réalisé par Yacast regorge de chiffres et de statistiques particulièrement intéressants pour qui a en charge la programmation musicale d'une station. Si au restaurant, on regarde toujours dans l'assiette du voisin, à la radio, on devrait toujours tendre une oreille attentive et curieuse aux programmations des autres stations.



Yacast connaît la musique

En termes de stratégie, les services de Yacast sont les bases pour analyser la programmation musicale des médias, mais aussi l’évolution des goûts musicaux des Français. Muzicast, par exemple, identifie les titres joués en radio pour ensuite proposer différents classements des morceaux diffusés. Ce service s’intitule Muzicast. Une veille efficace pour les producteurs et les maisons de disques qui souhaitent savoir où et quand passent leurs titres. Un service apprécié aussi par les radios, qui aiment avoir un oeil sur la concurrence.



Une nouvelle génération de codeurs RDS

WorldCast Systems est leader en solution de diffusion et pionnier du codage RDS. Après avoir équipé les studios et les diffuseurs avec l’Audemat FMB80 pendant plus de 25 ans, la relève est assurée avec l'Audemat RDS Encoder est l'héritier attendu du FMB80.



L'agilité de GSelector

L’outil GSelector a désormais remplacé Selector DOS. Ses utilisateurs, aux quatre coins du monde, n’y ont pas perdu au change. Ce puissant logiciel, utilisé par les radios qui veulent gagner le combat de l’audience, a déjà séduit plusieurs d’entre elles, comme OÜI FM qui diffuse son programme sur 27 fréquences en France et sur le DAB+. towerCast : acteur majeur de la diffusion DAB+

2018 a été marquée d’un coup d’accélérateur du CSA sur la diffusion en DAB+. Lille a ouvert le bal en juin, suivie de Strasbourg et Lyon, en décembre. Plus de 20% de la population française peut désormais bénéficier de cette nouvelle technologie. Sans oublier l’appel à candidatures métropolitain auquel ont répondu la plupart des radios nationales, jusque-là réfractaires à la numérisation. En embuscade, les diffuseurs sont aux aguets. towerCast perfectionne ses solutions depuis plusieurs années déjà.



La radio guidée par la technologie

Le 12 décembre 1901, le physicien italien Guglielmo Marconi réalise la première transmission radio au-dessus de l'océan Atlantique. Cette technologie va engendrer une extraordinaire aventure, dont nous écrivons tous aujourd'hui les nouvelles pages. Mais ce média évolue-t-il par l'impulsion de ses créateurs, producteurs, ou avance-t-il par des avancées technologiques engendrant de nouveaux programmes ? Et quelles sont les innovations technologiques d'aujourd'hui ?



Monsieur Radio s’endimanche pour le Salon de la Radio

Monsieur Radio s‘est mis sur son 31. Cette année, il s’arrêtera à la Grande Halle de la Villette. Vous le croiserez probablement dans les allées du Salon de la Radio et de l’Audio Digital. Tiré à quatre épingles, le vieux briscard entend jouer, comme toujours, les observateurs.



S'adapter à la temporalité des auditeurs

La radio, c'est désormais aussi de l'image. L'équipe de La Lettre de la Radio vous le prouve avec le lancement de 10 minutes Radio. Le premier numéro reçoit Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production à Radio France. Une interview entièrement filmée qui viendra progressivement enrichir l'offre sur ConnectOnAir.



Jeunes et talentueux

Événement dans l'événement, la cérémonie des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net se déroule au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. La finale verra 12 jeunes professionnels se disputer les faveurs d'un jury présidé par Laurence Boccolini.

Et aussi...

Abonnez-vous au magazine papier de La Lettre Pro de la Radio et faites ainsi bénéficiez vos équipes de contenus exclusifs. Recevez ainsi tous les mois La Lettre Pro de la Radio en format papier et numérique pour consulter votre magazine sur toutes les plateformes existantes (Web, iPad, iPhone, Android...). Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne pour bénéficier gratuitement de toute l’actualité de la radio (sauf articles contenus dans le magazine). Tous les jours à 19h, recevez notre bilan de l'actualité radio du jour et accéder gratuitement à nos articles. À lire également cette semaine dans La Lettre Pro de la Radio, nos infos "Off Air", le classement RadioLine, le classement exclusif HyperTop20 des 20 titres les plus diffusés à la radio… et toute l’actualité pour les pros de la radio.

Brulhatour Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique : < > La Lettre Pro de la Radio n° 107 vient de paraitre La Lettre Pro de la Radio n° 106 vient de paraitre Sommaires | Avant-première