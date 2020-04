"La Lettre Pro à la maison" : le live vidéo de ce vendredi 24 avril 2020

La radio en mode télétravail. Alors que de nombreux professionnels ont installé leurs bureaux et leurs studios à leurs domiciles, La Lettre Pro de la Radio lance un live streaming vidéo "La Lettre Pro à la maison" tous les jours à 17h sur LaLettre.pro Facebook et Twitter . Pendant 30 minutes, l'équipe va leur apporter des solutions pour vivre au mieux ce contexte particulier et leur donner la parole autour de l'équipe de La Lettre Pro de la Radio, Philippe Chapot, directeur de la publication et François Quairel.