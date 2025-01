La Fête de la radio revient les 5 et 6 juin 2025

Pendant deux jours, les auditeurs auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir les nombreuses facettes de la radio, que ce soit via la FM, le DAB+, l'application RadioPlayer, le streaming ou encore les podcasts. L’événement se veut fédérateur et interactif, avec des portes ouvertes, des expositions, des jeux, des concerts, et des animations spéciales à l’antenne.

L’objectif de cette fête est simple : mettre en avant l’omniprésence de la radio dans nos vies quotidiennes. Que ce soit à la maison, en mobilité, au travail ou dans la voiture, la radio accompagne ses auditeurs partout et tout le temps, grâce à une diffusion multicanale qui ne cesse d’évoluer. La Fête de la radio repose sur un principe de liberté et d’inclusivité : chaque station de radio ou acteur de l’industrie peut organiser son propre événement.