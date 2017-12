La Ferarock s'intéresse aux algorithmes

Si la radio est restée longtemps l’un des principaux prescripteurs en matière de découverte musicale, les médias "traditionnels" doivent aujourd’hui partager cette fonction avec Internet et subissent de front une évolution importante des habitudes d’écoute et de consommation de la musique. L'humain est ainsi remplacés par des algorithmes toujours plus complexes qui jouent un rôle important dans l’industrie de la musique. Quelle place pour les médias traditionnels face aux modes actuels de consommation de la musique ? Quelles complémentarités et impacts pour la préservation d'une réelle diversité ?



Telles seront, en partie, les questions auxquelles la Ferarock tentera de répondre avec Sophian Fanen (Les Jours), François Ribac (Ircam / Université de Dijon), Maud Gari (Felin), Xavier Filliol (Radio 2.0 / Radioline) et Marc Mithouard (Ferarock / Radio Activ'). cette table ronde aura lieu ce vendredi 8 décembre, de 11h à 13h, salle 12 (rdc) de la Maison des associations (6 Cours des Alliés à Rennes).