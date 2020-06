La Ferarock s'agrandit avec l'arrivée de deux radios

Ouest-Track diffuse ses programmes au Havre en DAB+. Raje développe deux fréquences à Nîmes et Avignon. "Nous sommes fières d'accueillir ces deux radios dynamiques, ancrées dans leur territoire avec un engagement musical particulier et une identité propre" indique un communiqué. Désormais, la Ferarock compte 23 radios en France et 5 cousines au-delà des frontières : 3 en Belgique et 2 au Québec.

Les radios membres de la Ferarock diffusent principalement des nouveautés d'artistes issus de catalogues de producteurs indépendants ou d'autoproductions. "Elles sont des acteurs majeurs des musiques enregistrées et du spectacle vivant, des prescripteurs qui tiennent leur place (et ce depuis la libéralisation des ondes en 1981) entre les artistes et leurs publics".