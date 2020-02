"La Clinique de l’amour" : un nouveau podcast original de France Culture

Couples en crise, rupture, épreuve familiale… Delphine Saltel est entrée dans l’intimité de plusieurs couples, au bord de la rupture, qui tentent de s’en sortir. Dans un hôpital public du sud de la France, un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples au bord de la rupture. Les patients viennent à deux, parfois avec leurs enfants, et exposent les malentendus, les vieilles histoires, les conflits qui ont fragilisé l’amour. Réalisée par Cécile Laffon et coordonnée par Sonia Kronlund, productrice des Pieds sur terre, "La Clinique de l’amour" se définit comme "un podcast décomplexé et décomplexant qui ausculte les couples d’aujourd’hui", en cinq épisodes de 30 minutes, disponible en intégralité dès le 13 février sur franceculture.fr.



Un podcast également à l’antenne dès le 19 février, puis un épisode par semaine dans "Les Pieds sur terre" par Sonia Kronlund, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h sur France Culture.