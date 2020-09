La CNIL publie son livre blanc sur les assistants vocaux

En s’associant à de nombreux chercheurs et experts, notamment en matière de traitement de la voix, la CNIL explique les enjeux de cette technologie, dans ce livre blanc, afin d’en offrir une vision inédite et aussi complète que possible. Elle s’appuie sur ses travaux sur le sujet, menés depuis 2016, sur le plan de la conformité comme sur celui de l’exploration grâce à son Laboratoire d’Innovation Numérique, le LINC. Au-delà de cette analyse, la CNIL présente des bonnes pratiques pour les concepteurs, les développeurs d’application, les intégrateurs ainsi que pour les organismes qui souhaitent déployer des assistants vocaux dans des lieux partagés, en insistant sur la nécessité de transparence et de sécurité des dispositifs conçus, afin de respecter le RGPD et la vie privée des personnes.