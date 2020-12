La CFDT soutient la Société des Journalistes de RTL

La CFDT note, depuis la présentation du projet, "qu’aucun dialogue probant n’est possible. Des propositions constructives et des demandes de garanties claires ont été formulées, en matière d’indépendance, d’emploi ou encore de représentation des journalistes au sein des instances du Groupe M6. Depuis, elles sont soit balayées, soit restées lettre morte (...) Le projet de fusion-absorption tel qu’il a été présenté aux représentants du personnel n’est pas voué à évoluer d’une seule virgule. La CFDT déplore vivement cette conception du dialogue et des relations sociales et espère son amélioration".