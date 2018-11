La Boîte à Quiz de France Musique

Vous aimez la musique classique et vous voulez tester vos connaissances ? Mettez-vous au diapason en répondant aux questions sur les œuvres, les compositeurs, les interprètes, les chefs d’orchestre… pour tout savoir en s’amusant. Cette boîte de jeu vous permettra donc de réviser vos classiques et de tester vos connaissances en jouant entre amis à travers cinq catégories : "Le sacre du tympan" (œuvres classiques, opéras), "Mozart & Co" (compositeurs), "La valse des interprètes" (vocaux, instrumentaux), "La la land" (films, chansons, pub, télé, littérature) et "Voca-lise" (lexique musical, expressions et proverbes).

Une boîte distribuée par Marabout.