La BD "Interférences" adaptée dans une pièce radiophonique

Pilotée par le scénariste Laurent Galandon, elle a été confiée aux bons soins de Radio Méga, une radio associative basée à Valence qui émet depuis plus de 35 ans. L’enregistrement de cette pièce radiophonique a rassemblé plus d’une quinzaine d’acteurs et a été réalisé dans de nombreux lieux à Valence. À l'aide d'une histoire touchante, "Interférences" revient sur une période emblématique de l’histoire de notre média et, pour cela, on peut espérer que son adaptation radiophonique soit diffusée par le plus grand nombre possible de radios francophones. Cette adaptation radiophonique est disponible ICI . Un site dédié présente ICI en détails cette belle réalisation.Les auteurs devraient être présents pour une séance de dédicaces le 27 janvier prochain au Salon de la Radio.