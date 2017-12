"Interférences" ou l'histoire d'une radio pirate

Cinq ans plus tard, on retrouve les deux jeunes hommes à Paris. Malgré leurs origines diamétralement opposées, les deux comparses ont la même envie : partager la musique anglophone boudée des radios françaises officielles mais également donner la parole aux bâillonnés de la société de l'époque. Avec beaucoup d'idées et peu de moyens : c'est ainsi que naît Radio Nomade. Si l'idée est belle, c'était toutefois sans compter l'intervention de la Télédiffusion (TDF) qui entreprend alors un travail de traque et de brouillage des ondes des radios pirates.Sous les pseudonymes de Rackham et Teach, Pablo et Alban sont poursuivis par la police, suite aux propos tenus lors des interviews "sociales".



Si l'avenir de la fine équipe est plus qu'incertain, l'envie de continuer d'investir les ondes à tout prix, malgré les risques et les avertissements, pourrait en tout cas venir à bout de l'amitié entre les deux hommes...

Saluons ici le travail de Jean Puchol (le dessinateur), Laurent Galandon (le scénariste) et de Jeanne Puchol (la coloriste). "Interférences" (128 pages) sera disponible le 12 janvier aux éditions Dargaud.