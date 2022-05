La 6e édition de Hip Hop Symphonique disponible sur Mouv'

Le 20 novembre dernier s'est tenue la 6e édition du concert-événement Hip Hop Symphonique, organisé par Mouv', l'Adami et la direction de la musique et de la création de Radio France, sous la direction artistique d'Issam Krimi. Sur la scène de l'Auditorum de Radio France se sont succédé Benjamin Epps, Doria, Dinos, Laeti, MC Solaar et Selah Sue, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour un show inédit. Les titres de ce concert unique sont à découvrir dès à présent en vidéo sur la chaine YouTube de Mouv'.

Hip Hop Symphonique est un concert réunissant des musiciens de formation classique, jazz, gospel et des artistes emblématiques de hip-hop. Fort du succès de ses précédentes éditions, Hip Hop Symphonique a déjà cumulé 50 millions de vues sur les vidéos des cinq premiers concerts, disponibles sur la chaine Youtube de Mouv'.