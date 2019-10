La 4e édition de Hip Hop Symphonique aura lieu le 12 novembre

Le mardi 12 novembre, quatre artistes phares de la scène française sont invités à l’Auditorium de Radio France pour un concert d'exception mêlant hip-hop et musique symphonique, réunissant sous la direction artistique d’Issam Krimi, l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Dylan Corlay et le live band The Ice Kream.

Identifiée comme un événement incontournable, cette quatrième création s’appuiera de nouveau sur la collaboration de musiciens de formation classique, jazz, gospel et d’artistes de hip-hop français. Plébiscité par le public, les médias et les artistes, Hip Hop Symphonique propose de vivre une expérience unique, reprenant les grands titres du rap français, arrangés, réorchestrés et rejoués en live.