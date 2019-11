La 126 000 Radio donne le ton de la saison

Et puis, FIP qui arrive dans cette 126 000 Radio avec 1.1 d’audience cumulée mais surtout avec 2h11 de DEA, troisième meilleure DEA derrière RTL (2h21) et France Inter (2h17). Ça, c’est un beau résultat. Pas loin, il y a aussi la DEA des 569 radios associatives : 1h50 mieux que RMC et Europe 1 et mieux que toutes les Musicales. C’est peut-être dans ces directions qu’il faut creuser pour remonter des fondations solides et durables face à un marché qui ne fait absolument plus de cadeau à ses acteurs...