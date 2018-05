LCP : l'émission "Droit de suite" s'intéresse à la radio

"Radio : toujours de bonnes ondes ?". Voilà le thème de l'émission "Droit de suite" actuellement diffusée sur LCP. Un débat passionnant avec Pascale Clark (cofondatrice de BoxSons), Elizabeth Martichoux (chef du service politique de RTL), Alexandre Delpérier (directeur éditorial des contenus et des programmes de Yahoo France) et Franck Riester (président du groupe UDI, Agir et Indépendants à l'Assemblée nationale.