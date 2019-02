L'infreinable croissance de l'audio digital

Le dépassement des 20% de couverture de la population française fin 2018, active l'obligation pour les fabricants de voitures d'intégrer des postes DAB+ dans les nouveaux véhicules. Tous les grands groupes de radio sollicitent des fréquences et le CSA pense à poser le défi de l'arrêt de la FM d'ici 2 à 3 ans.

Le changement des modèles traditionnels présagerait la fin du mass-média et pose le défi d'offrir des expériences média personnelles et conversationnelles (à grande échelle propulsé par la data et l'IA, tout en respectant la vie privée). Les radios doivent se familiariser, dès maintenant, avec les interfaces vocaux pour être écoutable sur les smart speakers mais plus encore dans les voitures connectées. Les plus audacieux interagiront avec leur audience et capitaliseront sur leur ADN audio.