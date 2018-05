L'humoriste Tex arrive sur Bel RTL

Sur Bel RTL, Tex et Bérénice s’associent pour une émission déjantée autour des grandes histoires d’amour. Histoire, cinéma, littérature, people, anecdotes en tous genres, autant de domaines sur lesquels les auditeurs seront questionnés... Toutes les 20 minutes, les deux animateurs accueilleront des auditeurs sur antenne pour parler d’amour et les tester sur leurs connaissances autour des histoires d’amour people et royales. Ce grand quiz permettra à l’un des participants de prendre la direction de Windsor, le 19 mai prochain, pour vivre au plus près les festivités du mariage du Prince Harry et de Méghan Markle. Ce grand gagnant sera l’ambassadeur de Bel RTL, le 19 mai prochain, pour faire vivre aux auditeurs l’ambiance générale du mariage princier de l’année.