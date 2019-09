L'évolution de l'offre musicale des réseaux

En septembre 2019, NRJ a diffusé 65% de titres internationaux pour 34% de titres francophones. Les nouveautés ont constitué 90% de sa programmation (3% de récurrents et 8% de Golds). Le genre musical le plus représenté a été la Dance avec 18%. Et la part du temps d'antenne occupé par la musique a seulement représenté 46%.

Sur Skyrock, la part du temps d'antenne occupé par la musique a été de 51%. Le rap est forcément le genre musical le plus représenté puisqu'il atteint 66%. Fun Radio a diffusé 90% de nouveautés (6% de Golds et 4% de titres récurrents). La programmation de Virgin Radio a été international à hauteur de 74% en septembre. Et, sans surprise, la programmation musicale de Nostalgie est constituée par 95% de Golds.