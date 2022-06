L'été arrive le 2 juillet sur France Inter

Laurence Bloch, actuelle directrice de France Inter qui s'apprête à laisser sa place à Adèle Van Reeth évoque une grille où "la richesse, l’exigence, l’exubérance" seront mises en avant du samedi 2 juillet au dimanche 28 août. "Beaucoup d’auteurs pendront la parole aussi bien dans Brèves rencontres que dans "Une enfance d’écrivains" avec leurs textes. Beaucoup de musiciens présents dans les festivals ou dans la playlist d’Inter accompagneront ou bousculeront l’antenne de leurs accords et leurs émotions sous le regard du plus complexe et protéiforme d’entre eux David Bowie, raconté par Michka Assayas".