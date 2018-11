L'équipement audiovisuel des foyers au 1er semestre 2018

Avec un taux d’équipement stable, avoisinant 94%, le téléviseur demeure l’écran le plus répandu au sein les foyers. Prisant la flexibilité d’accès aux contenus, les consommateurs recourent également à un ou plusieurs écrans alternatifs : en premier lieu l’ordinateur (86% de foyers), puis le smartphone (72% des 11 ans et plus) et enfin la tablette (49% de foyers). En outre, le nombre moyen d’ordinateur(s) dans le foyer (1.6) a dépassé pour la première fois le nombre moyen de téléviseur(s) (1.5). En progression marquée depuis plusieurs années, la réception par internet de la télévision avait, pour la première fois au quatrième trimestre 2017, rejoint la réception hertzienne terrestre. Un semestre plus tard, ces deux plateformes de réception sont à touche-touche, à hauteur de 56% des foyers équipés d’au moins un téléviseur.