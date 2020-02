L'équipe de RTL au Salon de l'agriculture

RTL réalise plus de 20 heures de direct avec 18 émissions au coeur de la ferme géante afin de faire vivre aux auditeurs l’effervescence de l’un des événements les plus populaires de France. Cette programmation s’inscrit dans le dispositif thématique des antennes du Groupe M6 (antennes TV et radio) consacrée à l’agriculture. Tous les jours , la station est donc en direct du Salon international de l’agriculture et, out au long de ces 8 jours, Virginie Garin et Jacques Serais du service "Qualité de la Vie" seront présents en permanence sur place pour sillonner les allées du salon, aller à la rencontre des exposants et rendre compte, à travers leurs reportages, de l’actualité et de l’ambiance Porte de Versailles.



Vincent Perrot, Vincent Parizot, Eric Jean-Jean, Stéphane Bern ou encore Julien Courbet, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues y présenteront leurs émissions en direct.