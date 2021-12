L'émission "Le Club Jazzafip" fête ses 40 ans

À la fin de l'année 1981, Jean Garretto, l'un des créateurs de FIP, souhaitait un rendez‐vous musical spécifique de 19h30 à 21h. Trois programmateurs sur six, dont Julien Delli‐Fiori, emportent le choix de diffuser du jazz. Tous les programmateurs acceptent de se lancer dans l'aventure. "Le Club Jazzafip" est né le 5 janvier 1982. Tout d'abord, le contenu est du jazz standard de toutes les époques, sans oublier les nouveautés, et l'élégance des mixs qui font la singularité et le succès de FIP. Aujourd'hui, la formule n'a pas pris une ride. Le Club est devenu une véritable institution et continue de voyager au coeur des plus grands festivals de Jazz... de Jazz à la Villette au Marseille Jazz des 5 Continents en passant par Jazz à Vienne, Montreux Jazz Festival et bien d'autres...