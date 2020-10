L'émission "La Librairie francophone" a 15 ans

Chaque semaine, "La Librairie francophone" reçoit des auteurs et des libraires issus de toute la francophonie et fait découvrir aux auditeurs de nouveaux talents et met en avant la diversité culturelle. Bandes dessinées, livres d’art, essais, livres de poche, poésie, théâtre… Tous les genres y sont présentés. "Diffusée en Europe, en Afrique et en Amérique, "La librairie francophone" contribue au développement de la francophonie dans le monde, au rayonnement de la langue française et aux échanges entre les différentes cultures".